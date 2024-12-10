Сбер отчитался о финансовых результатах за 11 месяцев 2024 года

Опубликованы сокращенные результаты ПАО Сбербанк по российским правилам бухгалтерского учета (РПБУ) за 11 месяцев 2024 года. Показатели рассчитаны по внутренней методике Сбера.

Президент и председатель Правления Сбербанка Герман Греф отметил, что за 11 месяцев 2024 года чистая прибыль увеличилась на 4,9% в годовом выражении до 1 445 млрд рублей, рентабельность капитала составила 23,7%.

«Замедление темпов роста кредитования сохраняется под влиянием высоких ставок в экономике и усиления регулирования. В ноябре выдачи кредитов физическим лицам снизились до 327 млрд рублей, а прирост розничного портфеля составил 0,5% за месяц. Мы видим снижение спроса и со стороны корпоративных заемщиков по сравнению с третьим кварталом этого года. Кредитный портфель в этом сегменте вырос на 1,0% за месяц в реальном выражении и превысил 28 трлн рублей. В условиях возросшей стоимости финансирования основной акцент – на предоставлении кредитов высококачественным заемщикам», — заявил Греф.

Количество розничных клиентов у Сбера выросло на 1,3 млн человек с начала года — до 109,9 млн. Число активных корпоративных клиентов – 3,2 млн компаний.

Число активных ежемесячных пользователей СберБанк Онлайн (app + web) составило 83,2 млн человек, а количество ежедневных выросло до 44,0 млн.

Детскими СберКартами пользуются уже 4,7 млн детей в возрасте от 6 до 13 лет.

Количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 13,8 млн с начала года и превысило 91 млн клиентов.

Число подписчиков СберПрайм выросло на 8,4 млн с начала года — до 18,4 млн человек на конец ноября 2024.

Розничный кредитный портфель вырос на 0,5% за месяц и на 12,5% с начала года до 17,5 трлн руб.

Портфель жилищных кредитов вырос на 8,3% с начала года или на 0,6% за месяц на фоне утилизации ранее полученных лимитов по семейной ипотеке и составил 11,0 трлн руб. В ноябре банк выдал 168 млрд руб. ипотечных кредитов.

Портфель потребительских кредитов вырос на 4,0% с начала года — до 4,0 трлн руб. В ноябре портфель потребкредитов снизился 2,1%, а выдачи составили 89 млрд руб.

Портфель кредитных карт прибавил 3,0% за месяц или 42,5% с начала года, а объем портфеля составил 2,3 трлн руб.

Корпоративный кредитный портфель увеличился на 2,4% за месяц (+1,0% без учета валютной переоценки) и составил 28,1 трлн руб. С начала года портфель вырос на 20,7% (+17,0% без учета валютной переоценки). За месяц корпоративным клиентам было выдано 1,6 трлн руб. кредитов.

Сбер отмечает, что качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности изменилась незначительно и составила 2,2%.

Средства физлиц превысили 26,9 трлн руб. и выросли на 1,3% за месяц (+0,7% без учета валютной переоценки). С начала года рост клиентских средств составил 18,8% (+16,9% без учета валютной переоценки).

Средства юрлиц выросли на 9,2% за месяц и превысили 13,6 трлн руб. (+7,3% без учета валютной переоценки). С начала года рост составил 25,3% (+19,9% без учета валютной переоценки).

Базовый и основной капитал выросли за месяц на 6,2% и 6,0% соответственно и составили 6,0 и 6,1 трлн руб., в том числе за счет проведенного по итогам 3 квартала 2024 промежуточного аудита. Общий капитал банка вырос на 2,9% за месяц — до 6,7 трлн руб.