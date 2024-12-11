НДС

При оказании услуг с местом реализации вне России не надо восстанавливать НДС по основным средствам

НДС по основным средствам надо восстановить, если они начали использоваться для операций, не облагаемых НДС. Но не всегда.

Не облагается НДС оказание услуг, местом реализации которых не признается территория РФ. Но такие операции не являются поводом для восстановления НДС по основным средствам.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.10.2024 № 03-07-08/104520.

Таким образом, суммы НДС, принятые к вычету по объектам недвижимости, в случае дальнейшего использования таких объектов для операций по оказанию услуг, местом реализации которых в целях НДС не признается территория РФ, восстанавливать не требуется.

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