При оказании услуг с местом реализации вне России не надо восстанавливать НДС по основным средствам

Не облагается НДС оказание услуг, местом реализации которых не признается территория РФ. Но такие операции не являются поводом для восстановления НДС по основным средствам.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.10.2024 № 03-07-08/104520.
Таким образом, суммы НДС, принятые к вычету по объектам недвижимости, в случае дальнейшего использования таких объектов для операций по оказанию услуг, местом реализации которых в целях НДС не признается территория РФ, восстанавливать не требуется.
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