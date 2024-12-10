Страны ЕАЭС согласовали проект соглашения по электронной торговле

Государства Евразийского экономического союза достигли принципиальных договоренностей по проекту соглашения об электронной торговле товарами в ЕАЭС.

Соглашение устанавливает единые требования к работе маркетплейсов. Как сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), проект документа согласован.

Соглашением предусмотрено, что:

как материальные, так и цифровые товары, а также сопутствующие электронной торговле услуги будут перемещаться и оказываться свободно на территории ЕАЭС;

государства-члены не будут вводить в отношении продавцов товаров и маркетплейсов каких-либо ограничений тарифного, нетарифного и иного характера, не предусмотренных договором о ЕАЭС;

маркетплейсы при этом не должны будут создавать дискриминирующих условий для продавцов и покупателей из других стран ЕАЭС.

«Основной задачей соглашения является снижение рисков возникновения барьеров на пути свободного передвижения товаров электронной торговли в связи с отсутствием комплексного права Союза в этой сфере и активным развитием в государствах-членах собственной нормативно-правовой базы», — заявил министр ЕЭК по торговле Андрей Слепнев.

По общим правилам будут оформляться публичные оферты, карточки товаров, выводиться информация о заказе, а также идти возврат товаров и денежных средств. Продавцы и маркетплейсы смогут стандартизировать свои бизнес-процессы на единой платформе.

Защита прав потребителей e-commerce будет в соответствии с законодательством страны их нахождения.

На территории ЕАЭС будет действовать единый норматив по сроку возврата товаров — в течение 14 дней.

Также соглашение закрепит меры по ограничению спам-рассылок, обязательной защите персональных данных и предоставит инструментарий по досудебному разрешению споров на базе объединений профессиональных участников рынка и обществ защиты прав потребителей.

Ранее мы писали, что в ЕАЭС примут соглашение о блокировке нелегального контента и ответственности сайтов.