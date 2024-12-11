У сотрудников с одинаковой должностью могут быть разные обязанности

Полномочие того или иного работника вытекает прежде всего из выполняемой им трудовой функции.
А содержание трудовой функции определяется трудовым договором либо должностной инструкцией.
При этом должностные обязанности по одноименным должностям могут различаться в части конкретной работы, поручаемой работнику.
Такое разъяснение дает Роструд в письме от 12.11.2024 № ПГ/22061-6-1.
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