У сотрудников с одинаковой должностью могут быть разные обязанности

Условие о трудовой функции обязательно должно быть в трудовом договоре. Это должность в соответствии со штатным расписанием, с указанием квалификации, а также конкретный вид поручаемой работы.

Полномочие того или иного работника вытекает прежде всего из выполняемой им трудовой функции.

А содержание трудовой функции определяется трудовым договором либо должностной инструкцией.

При этом должностные обязанности по одноименным должностям могут различаться в части конкретной работы, поручаемой работнику.

Такое разъяснение дает Роструд в письме от 12.11.2024 № ПГ/22061-6-1.