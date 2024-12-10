Закройте все пробелы по работе с налогом на прибыль на новом курсе «Клерка»

Почему важно разобраться с налогом на прибыль
Все компании на ОСНО платят налог на прибыль, поэтому навыки по расчету налога и заполнению по нему декларации необходимы каждому бухгалтеру.
Однако в работе с налогом на прибыль есть много сложностей, которые приводят к частым ошибкам и большим штрафам от налоговой. Теперь в голове надо держать не только правила определения доходов и расходов, которые бухгалтеры часто нарушают и из-за этого ошибаются в расчете налоговой базы, но и помнить об изменениях 2025 года.
В 2025 году вырастет ставка налога на прибыль, появятся новые условия получения льгот по налогу и вычету. Чтобы вы смогли за раз закрыть все вопросы, связанные с налогом на прибыль, мы записали новый курс повышения квалификации «Налог на прибыль».
Вы структурируете имеющиеся знания, узнаете лайфхаки по легкой работе с налогом, а также разберетесь во всех изменениях налоговой реформы-2025, сможете уже сейчас перестроить задачи, чтобы работать в следующем году без стресса.
Что в программе курса
В программе курса повышения квалификации 37 видеоуроков, 8 практикумов, письменные работы и тесты для закрепления новых знаний. По ходу обучения вы сможете задавать вопросы экспертам на онлайн-встречах и писать в чате кураторам — мы всегда дадим быстрый ответ и поможем вам разобраться в каждой теме.
Кроме этого, вы получите дополнительные материалы — пошаговые инструкции и образцы документов, которые пригодятся вам в работе.
Курс ориентирован на практику, так что у вас будет много заданий на отработку полученных навыков.
Чему вы научитесь
После обучения вы сможете с легкостью вести налоговый учет доходов и расходов организации, формировать налоговую базу, рассчитывать налог на прибыль и заполнять по нему декларацию.
Вы узнаете, как вести учет при переходе с УСН на ОСНО, научитесь вести учет аренды и интеллектуальной собственности, сможете применять ПБУ 18/02 и составлять отчетность без ошибок.
Как проходит обучение
Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:
1. Знакомство с материалом
Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.
2. Онлайн-встречи с преподавателями
В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.
3. Работа с дополнительным материалом
Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.
4. Практика
При составлении программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается бухгалтер. Поэтому все практические работы направлены на отработку навыков, которые точно пригодятся вам на практике.
5. Тестирование
После каждого блока есть тест на закрепление пройденного материала. Используйте его для проверки собственных знаний, чтобы убедиться, что вы усвоили всю информацию.
5. Получение удостоверения
Программа курса соответствует профстандарту «Бухгалтер». После обучения вы получите удостоверении о повышении квалификации на 72 ак. часа. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.
Первый поток обучения стартует 15 декабря — скорее записывайтесь!
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