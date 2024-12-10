Банки допустят к работе с госсредствами на основе рейтингов: закон принят

Законопроект был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
На основе кредитного рейтинга предлагается допускать банки к работе со средствами госкорпораций, госкомпаний и публично-правовых компаний, хозяйственных обществ, федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для ОПК.
Принятый закон также уточняет, что Корпорация МСП сможет размещать временно свободные средства в депозиты кредитных организаций, с рейтингом по национальной шкале, который установит Правительство.
Согласно принятому закону, рейтинговую систему предлагается использовать для инвестирования средств НПФ во вклады и депозиты, а также при отборе банков для выдачи гарантий по таможенным платежам.
По мнению авторов законопроекта, обилие разнообразных критериев препятствует доступу банков к государственным ресурсам, а установление завышенных требований приводит к искусственному ограничению конкуренции.
Закон вступит в силу через год после его официального опубликования.
Комментарии1
А почему это требования вдруг завышенные стали? Столько лет работало на основе этих стандартов, а сейчас вдруг завышенные? Готовитесь, паучки, деньги делить? Кто у нас там с рейтингом, банков 5 наберется? Экономике в этом виде всего год отводите?