Помещение, которое кто-то когда-то использовал в бизнесе, нельзя продать без НДФЛ

Минимальный срок владения, после которого можно продать имущество, не декларируя доход в 3-НДФЛ, не действует для имущества, используемого в бизнесе.

Разъяснение дает Минфин в письме от 07.11.2024 № 03-04-05/109805.

Если в предпринимательской деятельности использовали квартиру, машину, дом или дачу, то на это имущество норма про минимальный срок распространяется.

Если речь про другое имущество, которое использовали в бизнесе, то для него срок не имеет значения.

Например, если продать землю и нежилую недвижимость на ней, которые использовали в бизнесе, то облагаемый доход будет, даже если после покупки прошло уже более 5 лет.

Более того, НДФЛ с дохода от продажи через много лет будет, даже если это имущество использовалось в бизнесе иными лицами.

Аналогичное разъяснение Минфин давал в письме от 18.06.2024 № 03-04-05/56210.