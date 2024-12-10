ФНС разъяснила, нужно ли повторно уведомлять о переходе на НДФЛ с фиксированной прибыли КИК после 3 лет

ФНС России ответила на вопрос надо ли повторно подавать уведомление о переходе на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли КИК по истечении 3 лет

В рамках раздела "Часто задаваемые вопросы" налоговой задали такой вопрос.

Нужно ли мне повторно подавать уведомление о переходе на уплату налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли КИК по истечении минимального срока (3 года) для продолжения использования этого режима?

Вот ответ налоговой.

Нет, не нужно.

Указанный срок устанавливает обязательный минимальный период использования режима уплаты с фиксированной прибыли КИК, для продления срока использования такого режима представление повторного уведомления о переходе на уплату налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли Налоговым кодексом РФ не предусмотрено.

То есть, по истечении обязательного минимального периода налогоплательщики вправе продолжать применять режим уплаты налога с фиксированной прибыли КИК без повторного уведомления.