ФНС разъяснила, нужно ли повторно уведомлять о переходе на НДФЛ с фиксированной прибыли КИК после 3 лет

В рамках раздела "Часто задаваемые вопросы" налоговой задали такой вопрос.
Нужно ли мне повторно подавать уведомление о переходе на уплату налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли КИК по истечении минимального срока (3 года) для продолжения использования этого режима?
Вот ответ налоговой.
Нет, не нужно.
Указанный срок устанавливает обязательный минимальный период использования режима уплаты с фиксированной прибыли КИК, для продления срока использования такого режима представление повторного уведомления о переходе на уплату налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли Налоговым кодексом РФ не предусмотрено.
То есть, по истечении обязательного минимального периода налогоплательщики вправе продолжать применять режим уплаты налога с фиксированной прибыли КИК без повторного уведомления.
Начать дискуссию