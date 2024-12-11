Роскосмос сможет привлекать частные средства для инвестиционных программ

Сегодня, 11 декабря, Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, который позволит существенно улучшить финансовое положение корпорации «Роскосмос».

Депутаты приняли закон, который предусматривает наделение госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос» правом выпуска облигаций, в том числе без обеспечения, с целью расширения финансирования затрат на реализацию инвестпроектов в космической деятельности, а также снижения нагрузки на федеральный бюджет.

Председатель комитета по экономической политике ГД Максим Топилин отметил, что предлагаемые законом решения будут иметь благоприятные социально-экономические и финансовые последствия, в том числе для бизнеса и ракетно-космической промышленности.

Согласно документу, принимать решения о размещении облигаций, а также об утверждении их программы будет наблюдательный совет госкорпорации.

Средства от размещения облигаций пойдут на финансирование инвестпроектов в космической деятельности, в том числе в целях развертывания организациями корпорации серийного производства космических аппаратов, а также для модернизации и создания производственной инфраструктуры, обеспечивающей массовое изготовление служебной аппаратуры, которая используется в космических аппаратах.

Рейтинговыми агентствами Роскосмосу присвоен высокий рейтинг кредитоспособности на уровне суверенной шкалы AAA.ru, что будет способствовать спросу на облигации как со стороны российских кредитных организаций, так и частных инвесторов.

«Предлагаемые законом изменения позволят решать задачи по созданию новых эффективных инструментов финансирования ракетно-космической отрасли», — отметил Топилин.

Член комитета по экономической политике Александр Максимов заявил, что облигации будут ликвидны.

Ранее был принят закон, который позволяет размещать рекламу на стартовых площадках.

Недавно мы сообщали, что Роскосмосу присвоен высокий рейтинг кредитоспособности AAA(RU).