Международные перевозки будут облагаться по-прежнему

Минфин не планирует вносить поправки в законодательство об изменении подходов к налогообложению международных перевозок в связи с частичной приостановкой соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН).

Об этом сказал замминистра финансов Алексей Сазанов, отвечая на ключевые вопросы предпринимателей по налоговой теме.

«На площадке Минфина сейчас не обсуждается корректировка подходов к налогообложению международных перевозок из-за частичной приостановки СОИДН. Этот вопрос не возникал ни летом, ни осенью. На запросы налогоплательщиков даны исчерпывающие ответы по этой теме. Если компания может разделить услуги, то соответственно может выделить отдельный вид перевозок, который подпадает под налог у источника. Если же вы не можете это сделать, то вся услуга подлежит обложению налогом у источника. Правила понятны и определены достаточно четко. Другой разговор, что все хотят сэкономить, но это не повод менять правила», — отметил Сазанов.

Если у бизнеса есть предложения по совершенствованию этих норм, можно направить их в Минфин. «Мы вместе с ФНС обсудим», добавил он.

Также Минфин высказался о перспективах заключения СИДН с другими странами.