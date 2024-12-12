С 2025 года вводится новый порядок для НДС при импорте товаров

В 2025 году вступают в силу важные изменения по НДС, затрагивающие импорт товаров из стран ЕАЭС через посредников и продажу товаров иностранными продавцами физлицам через российские маркетплейсы.

Об этом сообщает региональное УФНС.

Если договор на реализацию товаров в РФ заключается между продавцом из страны ЕАЭС и посредником, действующим в интересах данного продавца, то обязанность по уплате НДС переходит к посреднику.

Таким образом, посредники становятся ответственными за перечисление НДС в бюджет вместо продавцов из ЕАЭС.

Перечисление налога должно происходить до 20-го числа месяца, следующего за тем, в котором товары были приняты на учет.

Также вводится новый порядок начисления и уплаты НДС для иностранных предпринимателей, реализующих товары российским физлицам через маркетплейсы. Теперь иностранные продавцы обязаны самостоятельно исчислять и уплачивать НДС в российский бюджет.

Чтобы выполнять эту обязанность, они должны зарегистрироваться в России в качестве налогоплательщиков.

В 2024 году изменились правила уплаты НДС при импорте товаров из ЕАЭС, чтобы не нарваться на штрафы, нужно учитывать в работе последние изменения. Всю актуальную информацию по учету ВЭД, расчету НДС и валютному контролю мы собрали в программе курса повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД». После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас курс вы можете купить курс со скидкой 75% за 8 900 рублей.