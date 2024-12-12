Приватизированное нежилое помещение можно продать без НДФЛ через 3 года, если его не использовали в бизнесе

Минимальный срок владения недвижимостью для целей НДФЛ с ее продажи – 5 лет, по приватизированной недвижимости – 3 года.

Но минимальный срок владения не действует для недвижимости, которая использовалась в предпринимательской деятельности.

Исключение составляют жилые дома, квартиры, комнаты, садовые дома и транспортные средства. Для них минимальный срок владения действует, даже если они использовались в бизнесе.

Если нежилое помещение было приватизировано и в бизнесе не использовалось, то для него действует минимальный срок владения – 3 года.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 12.11.2024 № 03-04-05/111126.