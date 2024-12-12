👪 Теперь квартиру можно продать без НДФЛ, даже после недавнего выделения долей детям

С 01.01.2024 (задним числом) заработала долгожданная поправка в НК, по которой срок владения жильем, приобретенным за маткапитал, для детей считают от той же даты, что и для родителей.

Об этом сообщает Минфин в письме от 01.11.2024 № 03-04-05/107599.

Часто квартиру, купленную за маткапитал, изначально оформляют на родителей. А перед продажей выделяют доли детям (в т. ч. органы опеки заставляют). И получается, что у родителей срок владения большой, а детей – всего ничего.

И за доли детей семье приходится платить НДФЛ.

Теперь эту неприятность устранили. Срок владения для детей также будет идти от даты покупки квартиры.

Напомним, что у семей с детьми также есть льгота при продаже жилья при улучшении жилищных условий. Эту льготу мы подробно разбирали тут.