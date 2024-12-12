👤 У Минфина нет полномочий по выплате компенсаций и блокировке/разблокировке денежных операций

В Министерство финансов поступают многочисленные обращения граждан об участившихся случаях мошенничества, в ходе которых злоумышленники обещают компенсировать часть денег, затраченных на покупку лекарств и БАДов, лечение у экстрасенсов и парапсихологов, а также компенсировать средства по вкладам в банках и другим продуктам.

Суть схемы описывает Минфин: мошенники предоставляют копии документов с поддельными реквизитами Министерства финансов РФ, оформленные на поддельных бланках с недействительной печатью, подписанные несуществующим сотрудником. В большинстве случаев такие документы содержат обращения к конкретным физлицам, в них указывают личные данные граждан и сумму предлагаемой компенсации.

Часто на личные мобильные телефоны граждан поступают звонки от лиц, являющихся якобы сотрудниками Минфина, которые также предлагают получить какую-либо компенсацию, предварительно оплатив «госпошлину», «страховку», «налог» и другие платежи. Злоумышленники ссылаются на вымышленные статьи законов и приказы Минфинана.

Сомневающимся предлагают получить дополнительную информацию в соответствующем структурном подразделении Минфина. Для контакта с «сотрудником» сообщаются номера телефонов подставных лиц. С целью завладения чужими средствами мошенники требуют незамедлительного перечисления на счет подставных «доверенных» лиц крупных сумм денег якобы в качестве «госпошлины» или других «обязательных» платежей.

Однако Минфин не наделен полномочиями по осуществлению каких-либо компенсационных выплат физлицам.

Также поступают обращения касательно звонков «сотрудников» Минфина о необходимости уплаты «страховых взносов» либо иных платежей в целях разблокирования операций по переводу денежных средств.

Минфин обратил внимание, что не наделен полномочиями по отказу в проведении (блокировке) операций с денежными средствами, осуществляемых по распоряжению физических и юридических лиц. И, соответственно, по их разблокировке.

Должностные лица, на которых ссылаются злоумышленники, в Министерстве финансов не работают и никогда не работали. Структурных подразделений, указанных в данных обращениях, не существует.