Минфин и Правительство Москвы разработали план противодействия лжеброкерам

«В связи с развитием фондового рынка мошенники стали придумывать новые схемы по обману граждан, они представляются иностранными брокерами и предлагают заработать большие суммы на инвестициях. Количество обманутых инвесторов растет. Поэтому ключевым направлением в борьбе с мошенниками мы видим активное информирование граждан об этой проблеме. Активную помощь нам предлагают коллеги из Департамента финансов Правительства», — рассказала Сидорчук по итогам мероприятия.
По ее словам, в рамках дорожной карты предусмотрено размещение информационных материалов, рекламных баннеров, лонгридов, создание и трансляция видеороликов, проведение викторин и круглых столов.
На сайте Минфина разработан раздел, информирующий граждан о том, как отличить брокера от мошенника.
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