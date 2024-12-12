Минфин и Правительство Москвы разработали план противодействия лжеброкерам

Об этом рассказала начальник отдела Департамента финансовой политики Минфина Евгения Сидорчук в рамках конференции по обсуждению развития финансового сектора в ведущих мегаполисах мира.

«В связи с развитием фондового рынка мошенники стали придумывать новые схемы по обману граждан, они представляются иностранными брокерами и предлагают заработать большие суммы на инвестициях. Количество обманутых инвесторов растет. Поэтому ключевым направлением в борьбе с мошенниками мы видим активное информирование граждан об этой проблеме. Активную помощь нам предлагают коллеги из Департамента финансов Правительства», — рассказала Сидорчук по итогам мероприятия.

По ее словам, в рамках дорожной карты предусмотрено размещение информационных материалов, рекламных баннеров, лонгридов, создание и трансляция видеороликов, проведение викторин и круглых столов.

На сайте Минфина разработан раздел, информирующий граждан о том, как отличить брокера от мошенника.