ФНС России разъяснила, какие документы необходимы для подтверждения имущественного вычета при покупке квартиры

ФНС России ответила на вопрос какие документы представляются в налоговую для подтверждения права на получение имущественного налогового вычета в случае приобретения квартиры

В рамках раздела "Часто задаваемые вопросы" налоговой задали такой вопрос:

Какие документы представляются в налоговый орган в целях подтверждения права граждан на получение имущественного налогового вычета в случае приобретения квартиры (доли в ней) по договору долевого участия в строительстве (инвестирования), договору уступки права требования?

Вот ответ налоговой.

Граждане - покупатели квартиры (доли в ней) по договору долевого участия в строительстве (инвестирования), договору уступки права требования для подтверждения права на получение имущественного налогового вычета представляют в налоговый орган по месту учета следующие документы:

— Копию договора долевого участия в строительстве (инвестировании) либо договора уступки права требования с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения).

— Копию документа, подтверждающего, передачу жилья застройщиком участнику долевого строительства, например, акта приема - передачи жилья.

— Копии документов, подтверждающих факт уплаты денежных средств по произведенным расходам, например, квитанции к приходным ордерам, платежные поручения, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца и т.д.