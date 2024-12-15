Яндекс Маркет ввел доставку заказов из пунктов выдачи

Покупатели Яндекс Маркета теперь могут попросить курьера забрать посылку «по клику» из пункта выдачи заказов (ПВЗ).

Это возможно с помощью курьера Яндекс Лавки.

Доставка «по клику» из ПВЗ будет особенно удобна покупателям, которые не могут забрать заказ самостоятельно. Например, из-за болезни или нехватки времени. К доставке из ПВЗ можно добавить продукты и другие товары из Лавки — курьер привезет их вместе с заказом из Маркета.

Сервис рассказал о появлении нового способа курьерской доставки на ежегодной видеоконференции YaC 2024.

Чтобы воспользоваться доставкой «по клику» из ПВЗ, нужно оформить заказ на маркетплейсе в ближайший пункт выдачи. Когда посылка приедет, покупатель сможет забрать ее лично или вызвать курьера Яндекс Лавки по нужному адресу через приложение Маркета.

Если пользователь решит добавить в заказ товары из Лавки, курьер сначала заберет их из даркстора (магазина-склада), а затем получит посылку в ПВЗ и привезет все в течение часа.

Оформить доставку «по клику» из ПВЗ можно в часы работы пункта выдачи — они указаны в приложении.

Ранее мы сообщали, что в Яндекс Доставке появится помощник для решения бытовых задач.