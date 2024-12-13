Проценты по депозиту не облагается НДС на УСН

Компании на УСН с доходами свыше 60 млн рублей облагают НДС операции по реализации. Но получение процентов по депозиту – это не реализация.

Разъяснение дает Минфин в письме от 24.10.2024 № 03-07-11/103379.

И дело не в нормах статьи 149 НК. По этой статье не облагаются НДС проценты по займам. Но проценты по депозитам – это другое.

По ним не НДС, потому что выручкой от реализации товаров (работ, услуг) они не являются и, соответственно, не признаются объектом налогообложения НДС.

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