Открывать счета и получать кредиты в банках можно будет удаленно: закон принят

Госдума 12 декабря приняла закон, по которому открытие счета и получение кредита будет происходить с использованием биометрии. То есть без личного присутствия в банке.

Законопроект был предложен правительством и вносит изменения, в частности, в закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Он позволяет банкам предоставлять клиентам возможность удаленного открытия счетов, вкладов и получения кредитов после их идентификации по биометрии только в действующих онлайн-каналах кредитной организации, без необходимости создания новых.

Изменения в закон снимают с банков обязанность по предоставлению таких услуг в мобильном приложении или в онлайн-банке, если какой-то из этих каналов не используется кредитной организацией для работы с клиентами.

Закон также вносит изменения в части корректировки ссылок на законодательство, регулирующее обработку биометрических персональных данных, а также наименования Единой биометрической системы.