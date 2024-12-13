😴 Роструд ответил про специальные перерывы на работе для сна. Спать иногда можно

Ведомство разъяснило, обязан ли работодатель предоставлять сотруднику перерыв для сна, если продолжительность смены 24 часа.

По мнению Роструда, нет. Работодатель не обязан предоставлять работнику специальный перерыв для сна.

В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 30 минут и не более двух часов, который в рабочее время не включают (ст. 108 ТК).

Конкретная зависимость продолжительности перерыва от продолжительности рабочего дня законодательством не предусмотрена. Поэтому и для работы целые сутки действует общий порядок, указанный выше.

Специальные перерывы для сна законодательством не предусмотрены независимо от продолжительности рабочего дня. Даже если продолжительность рабочего дня составляет целые сутки.

Но работодатель может это сделать по собственной инициативе, прописав соответствующие условия в своих локальных актах.

При этом время перерыва на отдых — это время, в течение которого работники свободны от исполнения своих трудовых обязанностей и могут использовать по своему усмотрению. В том числе для сна.

И нужно учесть, что на работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливают правила внутреннего трудового распорядка.