С 2025 года меняется норма про НДФЛ с матвыгоды от экономии на процентах по займу

Сейчас матвыгода по займу облагается НДФЛ, если этот заем получен от работодателя. С 2025 года НДФЛ будет также по займам, которые выдала организация, взаимозависимая с работодателем.

Эту норму разъясняет Минфин в письме от 05.11.2024 № 03-04-06/108757.

Она применима к тем доходам заемщика, которые получены после 01.01.2025, независимо от даты заключения договора займа.

Таким образом, если вы в 2024 году (или ранее) получили выгодный заем от компании или ИП, которые для вас – чужие, но для вашего работодателя – взаимозависимые, то с 2025 года по таким займам будет НДФЛ.

А вот для займов на покупку жилья дата заключения договора имеет значение. По договорам, заключенным до 31 декабря 2024 года, не будет НДФЛ с матвыгоды, если у заемщика есть право на имущественный вычет на покупку жилья. Про эту льготу, которую сначала отняли задним числом, потом вернули мы рассказывали тут.

В 2025 году бухгалтеров ждут большие изменения по расчету НДФЛ с доходов, поэтому новые ставки, правила определения налоговой базы и составления отчетности в ФНС разберем на онлайн-курсе «Налоговая реформа-2025». Эксперты простым языком расскажут о предстоящих нововведениях и помогут к ним подготовиться. Сейчас вы можете купить курс с скидкой 53% за 4 200 рублей.