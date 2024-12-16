Банки сокращают лимиты по кредитным картам

Крупным банкам стало невыгодно обслуживать кредитные карты с бесплатным периодом, а также им приходится снижать риски по долговой нагрузке клиентов.

Клиенты банков заметили, что им начали резко сокращать лимиты по кредитным картам, причем в несколько раз и без предупреждений.

Например, ВТБ сократил одному пользователю кредитную сумму с 200 до 10 тыс. рублей. Лимиты уменьшили клиентам Альфа-Банка, а Сбербанк аннулировал кредитный порог тем, кто длительное время не пользовался средствами. Перед этим организация предложила сохранить сумму, но для этого нужно провести хотя бы одну операцию по кредитке. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на форум «Банки.ру».

Кредитные организации начали сокращать лимиты из-за ограничений Центробанка в отношении заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Также банкам невыгодно обслуживать кредитки с бесплатным периодом, ведь ставки по потребительским займам уже превышают 30%. На фоне этого сократились грейс-периоды и выросли комиссии за снятие наличных, а также за переводы.