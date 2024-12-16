Селлеры просят ФАС пересмотреть «индекс цен» у маркетплейсов

Из-за разных цен на других онлайн-платформах товары селлеров падают в поисковой выдаче.

Гендиректор АНО «Цифровизации и новых технологий» (ЦНТ) Алексей Кожевников попросил главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского определить, правомерно ли маркетплейсы используют «индекс цен». Есть подозрения, что площадки навязывают продавцам невыгодные условия.

Сейчас маркетплейсы проводят мониторинг стоимости схожих товаров у конкурентов и в онлайн-магазинах. Затем формируют «индекс цен», который влияет на место в поисковой выдаче товаров. Об этом пишет «Коммерсант».

В Wildberries объяснили, что на позицию товаров в поиске влияет не только «индекс цен», но и качество карточки товаров, отзывы и скорость доставки. В Ozon сказали, что позиции с выгодным ценовым предложением лучше продвигаются. Такой механизм позволяет покупателям лучше выбрать подходящий товар.

Потеря позиций в поисковой выдаче сокращает продажи селлеров в несколько раз. При этом они не могут установит одинаковую цену на разных площадках, поскольку комиссии отличаются. Кроме того, «индекс цен» рассчитывается с ошибками. Например, товары от разных производителей могут приравнять к идентичным.

В конце октября 2024 года ФАС отказалась провести проверку «индекса цен» на соответствие антимонопольному законодательству. Поэтому обращение направили снова.