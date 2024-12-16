⚡️ Итоги дня: бухгалтеры вошли в топ-5 самых востребованных специалистов года, биткоин бьет новые рекорды, а спрос на имитированную икру вырос на 19%

Самыми востребованными специалистами в 2024 году в России стали продавец-консультант, водитель и менеджер по продажам. В топ-пять также вошли операторы кол-центра и бухгалтеры.

В 2025 году иностранцы могут получать зарплату в 380 тыс. рублей в месяц, за такие деньги предлагают занять пост председателя правления Российско-Германской внешнеторговой палаты. На втором месте — квота на трех менеджеров в компании «Удмуртнефть» имени В.И. Кудинова с ежемесячной зарплатой 275 тыс. рублей. На третьем — спортсмен-инструктор баскетбольного клуба «Барнаул» (два человека) с зарплатой 250 тыс. рублей. Общероссийская квота на привлечение квалифицированных иностранных работников в 2025 году составит почти 235 тыс. разрешений на работу.

Проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) для жителей столицы могут сделать платным. МСД — магистраль без светофоров, которая связывает север, восток и юг столицы в обход центра города. Проезд по дороге стоит 950 рублей, однако автомобили с номерами Москвы и Подмосковья могут пользоваться диаметром бесплатно.

Стоимость биткоина на бирже Binance превысила 106 тыс. долларов, достигнув нового рекордного значения. Цена криптовалюты начала стремительно расти после президентских выборов в США. Дональд Трамп планирует превратить Америку в глобальный криптовалютный хаб.

В РФ пройдет эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов. Он продлится с 1 января по 1 июля 2025 года. Участниками эксперимента станут льготники: молодые люди в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи, которые сейчас вынуждены обращаться в кассы, чтобы приобрести авиабилет по специальному тарифу.

Спрос на имитированную красную икру вырос на 19%. На фоне значительного роста цен на натуральную икру многие россияне стали выбирать бюджетный аналог. Средняя цена за 1 кг имитированной икры выросла всего на 4% — с 960 до 1 тыс. рублей за 1 кг. Тогда как стоимость натуральной икры может достигать 9-12 тыс. рублей.

Объединенная компания Wildberries & Russ стала производить изотермические полуприцепы, которые предназначены для транспортировки различных грузов. Производством занимается подразделение автоматизации компании на площадке в подмосковных Луховицах, затем прицепы будут изготавливать в Рязани.