🏬 Срок владения квартирами после перепланировки теперь считают по-новому

Об этом сообщает Минфин в письме от 05.11.2024 № 03-04-05/108753.
Речь идет о таких случаях:
раздела;
объединения;
перепланировки;
реконструкции.
Напомним, минимальный срок владения в общем случае – 5 лет.
Смотрите в нашей таблице, как теперь считают этот срок.
Вид перепланировки (реконструкции)
Как считают срок
Раздел жилого помещения (из одной квартиры сделали две)
срок нахождения в собственности налогоплательщика исходного жилого помещения
Объединение жилых помещений (из двух квартир сделали одну)
с даты приобретения в собственность последнего из объединенных жилых помещений
Раньше при перепланировке срок владения обнулялся. Теперь такой проблемы не будет.
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