НДФЛ

🏬 Срок владения квартирами после перепланировки теперь считают по-новому

С 01.01.2024 задним числом заработали норма НК по исчислению минимального срока владения для целей НДФЛ с продажи перепланированного жилья.

Об этом сообщает Минфин в письме от 05.11.2024 № 03-04-05/108753.

Речь идет о таких случаях:

  • раздела;

  • объединения;

  • перепланировки;

  • реконструкции.

Напомним, минимальный срок владения в общем случае – 5 лет.

Смотрите в нашей таблице, как теперь считают этот срок.

Вид перепланировки (реконструкции)

Как считают срок

Раздел жилого помещения (из одной квартиры сделали две)

срок нахождения в собственности налогоплательщика исходного жилого помещения

Объединение жилых помещений (из двух квартир сделали одну)

с даты приобретения в собственность последнего из объединенных жилых помещений

Раньше при перепланировке срок владения обнулялся. Теперь такой проблемы не будет.

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