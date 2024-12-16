🏬 Срок владения квартирами после перепланировки теперь считают по-новому

С 01.01.2024 задним числом заработали норма НК по исчислению минимального срока владения для целей НДФЛ с продажи перепланированного жилья.

Об этом сообщает Минфин в письме от 05.11.2024 № 03-04-05/108753.

Речь идет о таких случаях:

раздела;

объединения;

перепланировки;

реконструкции.

Напомним, минимальный срок владения в общем случае – 5 лет.

Смотрите в нашей таблице, как теперь считают этот срок.

Вид перепланировки (реконструкции) Как считают срок Раздел жилого помещения (из одной квартиры сделали две) срок нахождения в собственности налогоплательщика исходного жилого помещения Объединение жилых помещений (из двух квартир сделали одну) с даты приобретения в собственность последнего из объединенных жилых помещений

Раньше при перепланировке срок владения обнулялся. Теперь такой проблемы не будет.