На зарплаты медработникам направят дополнительные 10 млрд рублей

Власти рассчитывают, что в 2025 году в медицинских учреждениях будут работать свыше 11 тысяч новых врачей.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 5 декабря 2024 года № 3581-р. Согласно документу, на оплату труда врачей и среднего медперсонала выделят дополнительные 9,9 млрд рублей.

Средства распределят между территориальными фондами обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Рассчитываем, что ресурсы будут доведены как можно скорее и помогут успешно решать вопросы с трудоустройством сотрудников, улучшая тем самым и качество медицинской помощи по всей стране», — сказал Мишустин.

Дополнительное финансирование утвердили на базе прогноза численности работников в 2025 году. Ожидается, что в медицину придут больше 11 тыс. врачей и свыше 15 тыс. среднего медперсонала.