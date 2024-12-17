У партнеров Wildberries воруют аккаунты в Telegram

Поставщикам Wildberries предлагают подписаться на официальные ресурсы маркетплейса для партнеров и ввести данные аккаунта в Telegram. Это не нужно делать, подписка не требует авторизации.

МВД предупредило о новом способе кражи аккаунтов в мессенджере Telegram. Партнерам Wildberries предлагают подписаться на официальный сайт и телеграм-канал маркетплейса для предпринимателей, но используют фейковый домен «WILDBERRIESWORLD . XYZ».

«Мошенники надеются найти поставщиков, которых удастся убедить ввести номер телефона, в результате чего они потеряют доступ к своему аккаунту», — сказано в телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Также правоохранительные органы напомнили, что для подписки на ресурсы маркетплейса такая авторизация не требуется.