За имитацию акциза на алкоголь введут уголовную ответственность

Для борьбы с нелегальным алкоголем власти приравняют к подделкам наклейки, которые имитируют специальные федеральные марки.

Сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за использование и изготовление наклеек, которые имитируют специальные федеральные марки на бутылках с алкоголем.

Подобные наклейки по форме, цвету и размеру похожи на настоящие марки, но у них есть пометка «не является акцизной маркой». Эта хитрость вводит покупателей в заблуждение и грозит жизни и здоровью людей, которые могут купить суррогат, не понимая этого.

«Законопроект уравнивает подделку и имитацию марки в Уголовном кодексе, что позволит более эффективно бороться с нелегальным производством и оборотом алкогольной продукции, своевременно и эффективно привлекать к ответственности виновных», — сказал вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

С 1 января 2022 года по 30 августа 2024 служба по контролю за алкогольным и табачным рынками изъяла больше 300 тыс. таких наклеек. При этом число осужденных за сбыт и использование поддельных марок для маркировки алкоголя и сигарет с 2019 года по 2023 год выросло почти в три раза. Авторы законопроекта считают, что недобросовестные участники рынка стали распространять наклейки с имитацией акциза, чтобы уйти от уголовной ответственности.

В случае принятия и подписания Президентом закон вступит в силу через 30 дней после официальной публикации.