Через два года заработает правило «один заем в одни руки»

ЦБ назвал сроки реформы микрофинансового рынка. Самые серьезные ограничения начнут действовать с 1 июля 2027 года. Главная цель — снизить долговую нагрузку заемщиков и повысить прозрачность выдачи микрозаймов. Об этом пишет Нацбюро кредитных историй (НБКИ).

Вот, что изменится с 2025 по 2027 годы:

С 1 июля 2025 года Установят ограничения на максимальную переплату от тела микрозайма: 100% вместо 130%. С 1 января 2026 МФО смогут выдавать до двух займов одному заемщику с полной стоимостью кредита (ПСК), включая все расходы, не превышающей 200% и без периода охлаждения. С 1 января 2027 Будет введено ограничение «один заем в одни руки» с ПСК от 100% и периодом охлаждения, позволяющим выдавать новую большую ссуду только через 3 дня после погашения предыдущей.

НБКИ объясняет, почему реформа необходима: на микрофинансовом рынке часто возникают ситуации, когда один клиент берет несколько займов одновременно, не справляется с их обслуживанием и попадает в долговую ловушку.