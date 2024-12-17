В сфере страхования жизни появились дополнительные финансовые гарантии

Если у страховой компании отзовут лицензию, то ее клиенты, которые застраховали жизнь, получат гарантийные выплаты.

17 декабря Госдума в окончательном чтении приняла закон о гарантиях в сфере страхования жизни. Интересы клиентов защитят, если у страховщика отзовут лицензию.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) станет оператором системы гарантирования прав по договорам страхования жизни, включая страховку от нечастных случаев и болезней. Выплаты будут производить по той же схеме, что и во время отзыва банковской лицензии. Однако гарантийным случаем не признаю ситуацию, когда разрешительные документы были отозваны по инициативе страховщика.

Максимальный размер гарантийной выплаты составит 2,8 млн рублей, а при наличии права на страховую выплату в связи с риском смерти застрахованного — 10 млн. Размер компенсации определят через 45 дней с даты наступления гарантийного случая.

Физлица смогут получить деньги как наличными, так и на банковский счет. Компаниям переведут гарантийные выплаты только на счет в банке.

Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.