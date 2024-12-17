Сотрудника надо направить в военкомат, если в паспорте есть отметка о снятии с учета, а в военном билете нет

Если сотрудник в возрасте 55+ принес военный билет, в котором нет отметки о снятии с воинского учета, то на него нужно сдавать уведомление о приеме на работу.

С воинского учета снимает военкомат. Поэтому пока не будет справки о снятии с воинского учета, он будет военнообязанным.

Если у сотрудника в паспорте есть отметка о снятии с учета, а в военном билете нет, то его нужно направить в военкомат.

Впрочем, по отметке в паспорте работодатель может снять его с учета, который ведет компания.

Но сотрудник должен любые документы оформлять в военкомате, поэтому отправляйте его туда на основании приказа об освобождении от работы для выполнения гособязанностей с целью явки в военкомат, советует эксперт.

Штрафы по воинскому учету одни из самых высоких — до 500 тыс. рублей. Поэтому на бухгалтера, который ведет воинский учет, ложится большая ответственность. Правильно оформлять карточки работников и составлять отчетность для военкоматов научим на онлайн-курсе «Ведение воинского учета: от документов, сверок с военкоматом до 1С». Сейчас вы можете купить курс со скидкой 74% за 4 200 рублей.