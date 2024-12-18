Цессионарий на УСН включает в доход всю сумму, поступившую от должника

Выручка от цессии у цессионария определяется как стоимость имущества, причитающегося при последующей уступке права требования или прекращении соответствующего обязательства.

Таким образом, у цессионария на УСН доходом будет вся сумма средств, поступивших в погашение приобретенного права требования долга.

Такое разъяснение Минфин дает в письме от 27.08.2024 № 03-04-05/81099.

Аналогичное разъяснение давала ФНС в письме от 14.06.2024 № СД-4-3/6635@.

Разъяснения для цедентов на УСН – в письме Минфина от 01.08.2024 № 03-11-06/2/71969.

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