Санаторные путевки для сотрудников облагаются страховыми взносами

Суммы оплаты санаторно-курортного лечения работников там не поименованы.

Таким образом, путевки в санаторий сотрудникам за счет работодателя облагаются страховыми взносами.

Об этом сообщает Минфин в письме от 20.09.2024 № 03-03-06/1/90377.

Ранее Минфин в письме от 19.04.2023 № 03-04-06/35707 пояснял, что путевка в санаторий для работника раз в год не облагается НДФЛ, но взносами облагается.

При этом для налога на прибыль в расходы можно включить санаторно-курортное лечение сотрудников, но не более 50 тыс. рублей на человека в год.

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