🔥 Ежегодное подтверждение основного кода ОКВЭД отменяется с 2026 года

Законопроект с новой системой присвоения тарифов, принятый ранее во втором чтении, накануне вновь вернули к процедуре 2-го чтения, внесли в него поправки и приняли во втором и третьем чтениях.
В ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут данные по кодам ОКВЭД с процентной долей дохода. Эти данные в ФНС будет передавать Росстат.
Сведения о кодах ОКВЭД в ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут двух типов:
заявительный тип (их передает сам бизнес);
отчетный тип (по данным Росстата).
Если на 15.04 основной ОКВЭД меняется, то до 1 мая от СФР придет сообщение о новом тарифе, который применяется с 1 января.
Первые сведения о видах деятельности в разрезе кодов и процентов по ним Росстат передаст до 10 апреля 2026 года.
Компании должны до 01.04.2027 передать в Росстат сведения, необходимые для определения доли для своих видов деятельности.
ИП должны передать такую информацию до 01.04.2028.
При этом бизнес должен следить за долей по кодам ОКВЭД отчетного типа в ЕГРЮЛ и ЕГРИП и если есть отклонение на 20%, должны сдать отчет в Статистику.
Закон вступает в силу только с 1 сентября 2025 года. Таким образом, за 2024 год подтверждать ОКВЭД надо будет по-старому.
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