🔥 Ежегодное подтверждение основного кода ОКВЭД отменяется с 2026 года

Для тарифа взносов на травматизм СФР будет определять основной ОКВЭД по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП по состоянию на 15 апреля. Данные туда будет передавать Росстат. А возьмет он их из отчетов бизнеса.

Законопроект с новой системой присвоения тарифов, принятый ранее во втором чтении, накануне вновь вернули к процедуре 2-го чтения, внесли в него поправки и приняли во втором и третьем чтениях.

В ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут данные по кодам ОКВЭД с процентной долей дохода. Эти данные в ФНС будет передавать Росстат.

Сведения о кодах ОКВЭД в ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут двух типов: заявительный тип (их передает сам бизнес);

отчетный тип (по данным Росстата).

Если на 15.04 основной ОКВЭД меняется, то до 1 мая от СФР придет сообщение о новом тарифе, который применяется с 1 января.

Первые сведения о видах деятельности в разрезе кодов и процентов по ним Росстат передаст до 10 апреля 2026 года.

Компании должны до 01.04.2027 передать в Росстат сведения, необходимые для определения доли для своих видов деятельности.

ИП должны передать такую информацию до 01.04.2028.

При этом бизнес должен следить за долей по кодам ОКВЭД отчетного типа в ЕГРЮЛ и ЕГРИП и если есть отклонение на 20%, должны сдать отчет в Статистику.

Закон вступает в силу только с 1 сентября 2025 года. Таким образом, за 2024 год подтверждать ОКВЭД надо будет по-старому.