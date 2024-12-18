В фискальных документах появились новые реквизиты для НДС при УСН

Предприниматели, которые будут применять пониженные ставки НДС с 1 января 2025 года, должны обновить программное обеспечение ККТ. В нем будут новые теги для НДС 5% и 7%.

17 декабря ФНС опубликовала приказ от 15.11.2024 № ЕД-7-20/1038@ об изменения в форматах фискальных документов для отражения НДС у компаний и ИП, которые применяют УСН.

С 1 января 2025 года бизнес на УСН с годовым оборотом свыше 60 млн рублей будет платить НДС. Можно выбрать пониженные ставки 5% и 7%. Однако действующий формат чеков, утвержденный приказом 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@, не позволяет указать новые ставки налога. Поэтому ФНС дополнила реквизиты фискальных документов следующим образом:

тег 1115 — «Суммы НДС чека»;

тег 1119 — «Сумма НДС чека». Этот реквизит может принимать значения 7 при НДС 5%, 8 — при НДС 7%, 9 — при НДС 5/105 и 10 — при НДС 7/107.

тег 1120 — «Сумма НДС».

Новые форматы вступают в силу с 1 января 2025 года. Если разработчики ККТ не успеют предоставить обновленную версию программы с новыми ставками по НДС, то предприниматели могут временно формировать чеки по старым правилам.