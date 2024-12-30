Проводить новогодний корпоратив в январе даже удобнее и выгоднее

Доля решивших перенести торжество на январь за год выросла с 6% до 17%. Также появились те, кто проводил его уже в ноябре, — их 6% (в 2023 г. такого варианта ответа не было). Не определились с датой только в 5% организаций.

Это выяснили в ходе опроса Русская Школа Управления (РШУ) и рекрутинговая компания get experts. Пресс-релиз есть у «Клерка».

«Компании, которые переносят новогодний корпоратив на январь, демонстрируют гибкость и внимание к потребностям сотрудников. Январь — это время, когда рабочая нагрузка снижается, а у сотрудников появляется больше свободного времени. Такой подход создает более расслабленную и уютную атмосферу для праздника. Кроме того, компании часто совмещают январский корпоратив с годовой конференцией, подводя итоги прошедшего года и обозначая цели на следующий, что помогает настроить команду на успех. Это выгодно и с точки зрения бюджета: аренда и вариации площадок и услуги в январе обычно дешевле, а сотрудники более готовы участвовать в мероприятиях после насыщенного декабря», — прокомментировала директор по маркетингу и коммуникациям, партнер get experts Анна Спирина.

В целом новогодние корпоративы планировали проводить на 10% меньше компаний, чем год назад — в 80% компаний. Представители 11% работодателей говорят, что их руководство решило отказаться от праздников, еще 9% не определились с выбором.

Для сравнения: в 2023 году «отказников» и неопределившихся было заметно меньше — соответственно 4% (рост почти в 3 раза) и 6% (рост в 1,5 раза).

В тройке наиболее частых причин отказа от корпоративов — отсутствие такой традиции в компании (31%), оптимизация затрат (30%) и передача праздничного бюджета на благотворительность (24%).

«А те компании, которые направляют праздничные бюджеты на благотворительность, демонстрируют новый вектор социальной ответственности. Это говорит о гибкости и зрелости российского бизнеса», — комментирует Анастасия Боровская, директор РШУ.

При этом на корпоративы собираются далеко не все сотрудники. 23% сообщили, что не пойдут: 17% всегда пропускают такие мероприятия, а у 6% не получится присутствовать по различным причинам. Среди тех, кто пойдет на корпоратив, 61% действительно хотят в нем участвовать, а 11% признались, что сделают это только потому, что мероприятие — обязательное. 5% не определились с решением.

Чаще всего компании планируют собрать свои коллективы на корпоратив в ресторанах или клубах — этот вариант назвали 79% респондентов. Отмечание Нового года в офисах планируют 16% работодателей, а в 5% случаев каждый отдел будет самостоятельно заниматься организацией праздника для своих сотрудников.

В исследовании приняли участие 1 025 человек — представители компаний разных сфер деятельности.