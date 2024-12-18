📄 Официально опубликована новая форма декларации по НДС

Новая форма декларации по НДС начнет действовать с 17 февраля 2025 года, ее надо применять для отчетности за первый квартал 2025 года.

ФНС выпустила зарегистрированный Минюстом приказ от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@ с новой формой декларации по НДС.

Документ так же будет состоять из 12 разделов. Раздел 3 переименовали в «Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1-4, 8 статьи 164, пунктом 3 статьи 174.3 НК РФ». Здесь иностранные организации из стран ЕАЭС будут указывать сведения о продаже товаров россиянам через интернет-площадки.

Также включили строки для уплаты НДС по ставкам 5% и 7%.

Приказ вступит в силу с 17 февраля 2025 года. Это значит, что отчетность за первый квартал 2025 года нужно сдавать по новой форме.

Также в приказе ФНС есть обновленные форматы декларации по НДС, сведений из книги покупок и книги продаж, из журнала учета выставленных и полученных счетов фактур.