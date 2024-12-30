Дед Мороз может заработать до 200 тыс. рублей. И как вообще оплачиваются новогодние профессии

На период новогодних праздников работодатели традиционно активно ищут аниматоров. Высокую зарплату также обещают рабочим, которые будут устанавливать елки и собирать декорации.

На сервисах по поиску работы на вакансии для Деда Мороза и Снегурочки в период новогодних праздников предлагают заплату в 100-200 тыс. рублей.

Работодатели на «Авито Работе» искали аниматора в роли Деда Мороза. В период с 15 по 31 декабря он может заработать в Москве до 100 тыс. рублей. Работодателю на проектную работу нужен харизматичный артист с опытом работы более 1 года. Компания предоставит реквизит, костюмы и уже готовые сценарии.

На портале hh.ru за подобную работу предлагают от 120 до 200 тыс. рублей. При этом Снегурочкам готовы платить меньше — 50-90 тыс. рублей. Об этом пишет RG.RU.

«В период с октября по декабрь компании активно нанимают временных сотрудников для усиления штата в связи с пиковым сезоном. Так, например, в октябре спрос на сотрудников в сфере организации мероприятий вырос на 11% месяц к месяцу, а их средняя предлагаемая зарплата составила 67 780 рублей в месяц при полной занятости», — сказал директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

В новогодний период больше всего зарабатывают специалисты по монтажу декораций. За установку и оформление елок им платят от 140 тыс. рублей в месяц.

Продавцы-консультанты на ярмарках в Новый год за 10 рабочих дней смогут получить до 120 тыс. рублей. Упаковщикам подарков готовы платить до 90 тыс. рублей.