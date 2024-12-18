Резидентам ОЭЗ разрешили закладывать права аренды на землю

Чтобы организации могли получить дополнительные средства для завершения инвестиционных проектов, власти позволили предпринимателям закладывать арендные права на государственные земельные участки в особых экономических зонах.

Госдума в окончательном чтении приняла разработанный правительством закон, который позволит компаниям из особых экономических зон (ОЭЗ) передавать в залог банкам арендные права на государственную землю.

Изменение позволит бизнесу проще и быстрее привлекать финансирование для инвестиционных проектов на стадии строительства объектов. Раньше компании могли закладывать земельные участки только после того, как закончился основной этап вложений. Новый закон снимет это ограничение и позволит заложить права аренды на землю, даже не выкупая ее.

Если компания не выполнит обязательства перед банками, а кредитору придется изъять права, то их смогут купить другие резиденты той же ОЭЗ или управляющая компания. Такой порядок не позволит передавать землю третьим лицам, которые не связаны с особой экономической зоной.

Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.