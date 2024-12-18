Особые экономические зоны (ОЭЗ), территории опережающего развития (ТОР), свободные экономические зоны (СЭЗ)

Резидентам ОЭЗ разрешили закладывать права аренды на землю

Чтобы организации могли получить дополнительные средства для завершения инвестиционных проектов, власти позволили предпринимателям закладывать арендные права на государственные земельные участки в особых экономических зонах.

Госдума в окончательном чтении приняла разработанный правительством закон, который позволит компаниям из особых экономических зон (ОЭЗ) передавать в залог банкам арендные права на государственную землю.

Изменение позволит бизнесу проще и быстрее привлекать финансирование для инвестиционных проектов на стадии строительства объектов. Раньше компании могли закладывать земельные участки только после того, как закончился основной этап вложений. Новый закон снимет это ограничение и позволит заложить права аренды на землю, даже не выкупая ее.

Если компания не выполнит обязательства перед банками, а кредитору придется изъять права, то их смогут купить другие резиденты той же ОЭЗ или управляющая компания. Такой порядок не позволит передавать землю третьим лицам, которые не связаны с особой экономической зоной.

Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Ирина Клишковская
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