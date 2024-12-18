Госдума оптимизировала систему госзакупок

В 2025 году изменится система госзакупок. Контрактов в устной форме больше не будет, подтвердить опыт можно участием в совместных конкурсах, а заказчик не будет указывать сроки и стоимость выполнения каждого этапа договора.

18 декабря Госдума в окончательном чтении приняла разработанный сенаторами и депутатами закон, который внесет изменения в систему государственных закупок.

Контракты по 44-ФЗ будет можно заключать исключительно в письменной форме, а не в устной. Это позволит избежать коррупции. Также появится единый орган, который будет разъяснять спорные моменты, связанные с закупками.

Контракты с государственной тайной начнут подписывать на бумажном носителе, без единой информационной системы. Они попадут в отдельный реестр.

Соответствие требованию «универсальной предквалификации» разрешат подтверждать участием в совместных закупках.

Саму закупочную процедуру скорректируют следующим образом: заказчик сможет не указывать срок и стоимость каждого этапа контракта, а участнику разрешат указывать адрес сайта компании, чтобы подтвердить соответствие требованиям.

У единственного поставщика будет можно закупать вооружение и военную технику не только российского производства. Это изменение касается участников стран ЕАЭС.

Закон вступает в силу с 1 января 2025 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.