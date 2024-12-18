40% инженерных коммуникаций в России превысили нормативный срок службы и нуждаются в замене

Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей России.

Она напомнила, что в послании Федеральному Собранию Президент поручил навести порядок в сфере коммунальной инфраструктуры. Для этого в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет реализован федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

«Общий объем его финансирования до 2030 года составит порядка 4,5 триллионов рублей. Средства беспрецедентные, и важно распорядиться ими максимально эффективно — вплоть до копейки», — предупредила Матвиенко.

Спикер верхней палаты подчеркнула, что тема модернизации коммунальной инфраструктуры должна быть приоритетом номер один для региональных властей. «Отопление, свет, вода — все должно работать без сбоев и в мегаполисе, и в самом маленьком поселке».

Ранее мы сообщали, что по мнению Валентины Матвиенко, надежды на «мусорную реформу» не оправдались.