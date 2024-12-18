С 2025 года в РФ начнут приходить инвесторы из недружественных стран — под видом дружественных через цепочку посредников

Это будет способствовать притоку иностранных инвестиций на российский рынок.

Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев на парламентских слушаниях, где обсуждался проект Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025-2027 годы.

«Мы не считаем фантастикой, что на российский рынок могут прийти иностранные инвесторы. Прекрасно знаем, что высокий уровень доходности, который можно здесь получить, безусловно, приведет к тому, что когда регуляторная среда будет такая, что люди будут уверены в том, что они могут в любой момент безопасно вывести свои деньги, то у нас будет приток иностранных инвестиций», — отметил Моисеев.

Он выразил уверенность, что на российский рынок придут инвесторы как из дружественных государств, так и из недружественных – «под видом дружественных через цепочку посредников». «Абсолютно никаких сомнений не вызывает, что так и будет. Я уверен, что в следующем году мы увидим первые ласточки такого притока», — заявил он.

Главной задачей Моисеев считает формирование устойчивого спроса на ценные бумаги.

Говоря о привлечении средств на фондовый рынок, он пояснил: основная проблема, которая ограничивает возможности компаний по размещению акций на бирже, это недостаток спроса.

Моисеев рассказал, что компании выражают готовность выйти на биржу, но максимум, который сейчас можно привлечь за одно размещение — это 20-30 млрд рублей, что не так много.

«Поэтому главные наши усилия должны быть направлены на привлечение средств на фондовый рынок, повышение привлекательности инструментов фондового рынка по сравнению с классическим средствами сбережений — такими, как депозиты и наличные деньги», — отметил он.

Моисеев подчеркнул, что в данном вопросе важно формирование самой культуры инвестирования.

Замминистра напомнил, что Минфин подготовил перечень госкомпаний, которые потенциально можно выводить на рынок. В том числе в 2025 году планируется снижение доли государства в госкорпорации ДОМ.РФ.

По его словам, нигде в мире ужесточение денежно-кредитной политики не способствует притоку денег на фондовый рынок. Это «всегда находится на противофазе». Очевидно, что сейчас момент не очень удобный. Но пройдет время, инфляция снизится и рано или поздно денежно-кредитная политика изменится, «но это не значит, что рынок вырастет в 10 раз».

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