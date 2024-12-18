Принят закон о новом подходе к административной ответственности за нарушения по закупкам

17 декабря Госдума приняла во втором и третьем чтении разработанные Минфином поправки в КоАП в части административной ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок и иных обязательных торгов.

С 2018 по 2021 год Минфин проводил комплексную оптимизацию порядка проведения закупок. В итоге действующие в настоящее время составы административных правонарушений утратили актуальность, в том числе из-за расхождения в терминологии.

Новый закон:

актуализирует соответствующие положения КоАП;

исключает устаревшие процедуры, в том числе требующие составления избыточных документов;

сокращает сроки выполнения действий участниками контрактной системы.

Все составы административных правонарушений, связанные с закупками и обязательными торгами, впервые изложены в едином комплексе из 6 статей, уточняет Минфин. Также эти составы приведены в соответствие с изменившимся отраслевым законодательством, а размеры санкций скорректированы.

В частности, в отношении закупок по 44-ФЗ:

ужесточена ответственность за нарушения при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта;

введена возможность применения по ряду составов санкции в форме предупреждения ;

введена административная ответственность для банков за ненадлежащее выполнение ими требований закона 44-ФЗ.

В отношении закупок по закону 223-ФЗ:

введен штраф за невыполнение квоты закупок у МСП;

ужесточена ответственность за установление неправомерных требований к поставщикам.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Теперь привлечение к административной ответственности будет соразмерно тяжести совершенного правонарушения.

Ранее мы сообщали, что Госдума оптимизировала систему госзакупок.