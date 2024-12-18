Работодатель может сократить срок командировки или вообще отменить ее

Срок командировки определяет работодатель с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения.

А раз определение срока командировки относится к полномочиям работодателя, то он вправе изменить срок командировки, в том числе сократить или продлить его, а также отменить командировку.

Такое разъяснение дает Роструд в письме от 12.11.2024 № ПГ/22028-6-1.

Ранее Роструд в письме от 24.05.2024 № ПГ/10179-6-1 пояснял, что трудовым законодательством не установлены ограничения периодичности направления работника в командировки и их продолжительности, но ограничения по сроку и количеству командировок могут быть определены локальным актом, коллективным или трудовым договором.