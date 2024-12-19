Регистрация ККТ

В 2025 году зарегистрировать ККТ станет проще

Поставить кассу на учет разрешат на портале Госуслуги, а после замены фискального накопителя не понадобится проходить полную перерегистрацию.

С 1 марта 2025 года вступает в силу Федеральный закон от 08.08.2024 № 274-ФЗ, который упростит регистрацию контрольно-кассовой техники.

После замены фискального накопителя не нужно проходить полную процедуру перерегистрации кассы. Достаточно через ОФД подать отчет об изменении параметров регистрации.

С 1 сентября 2025 года зарегистрировать ККТ будет можно на Госуслугах и в личном кабинете изготовителя кассы. Срок оформления карточки регистрации в налоговой сократится с 10 до 5 дней.

Если покупатель не желает получать бумажный чек, то можно ему выдать электронный в сервисе «Мои чеки онлайн». Однако для этого клиент должен там зарегистрироваться и назвать продавцу номер телефона и адрес электронной почты либо показать QR-код из приложения.

Работать с кассами можно проще, если обратиться к специалистам. В компании Бизнес.Ру Онлайн-Чеки удаленно зарегистрируют ККТ в ФНС, бесплатно подключат ОФД, установят платежную форму, интегрируют кассу с интернет-эквайрингом и с сайтом.

Решения созданы специально для бизнеса, который принимает платежи в интернете: с сайта, интернет-магазина, из социальных сетей и мессенджеров. Они соответствуют всем изменениям в 54-ФЗ, поддерживают маркировку и разрешительный режим.

Персональный менеджер оперативно решит любые вопросы, связанные с 54-ФЗ, устранит ошибки в чеках, а также ответит на предписания ФНС.

Решения совместимы с более чем 130+ сервисами: интернет-эквайринги, платформы сайтов, CRM-системы. Можно менять сервисы без ограничений и подключаться к одному решению.

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Ольга Ульянова
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