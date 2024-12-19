В комиссии по расследованию несчастного случая должно быть 3 человека, даже если сотрудников всего два

Для расследования несчастного случая на производстве работодатель незамедлительно должен образовать комиссию в составе не менее 3-х человек.

В состав комиссии включаются:

специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за охрану труда;

представители работодателя;

представители профсоюза (при наличии);

уполномоченный по охране труда (при наличии).

Комиссию возглавляет работодатель.

Если случай тяжелый или со смертельным исходом, в состав комиссии также включаются госинспектор труда, представители органов власти.

Но что делать, если в компании численность сотрудников менее 3 человек?

В этом случае работодатель может привлечь к расследованию несчастного случая:

представителя работодателя по доверенности;

специалиста по охране труда по договору ГПХ.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 12.11.2024 № 15-3/ООГ-3483.

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