При УСН не надо уведомлять ИФНС об освобождении от НДС или пониженных ставках

Если компания или ИП на ОСНО или ЕСХН используют освобождение от НДС по статье 145 НК, они должны направить в ИФНС уведомление. При УСН освобождение будет автоматическим.

Никаких уведомлений для использования льготы бизнес на УСН сдавать не должен. Если доход в 2024 году был менее 60 млн рублей, то НДС в 2025 году не будет.

Если доход был более 60 млн, то можно выбрать пониженные ставки НДС 5% и 7%.

Но о выборе этих ставок уведомлять налоговиков также не надо.

Налоговый орган узнает о применяемой ставке из сданной декларации по НДС, поясняет ФНС.

В 2025 году упрощенцы станут плательщиками НДС, одного из самых сложных налогов для бухгалтера. Подготовьтесь к изменениям. Подробнее о том, как выбрать выгодную ставку по НДС, кому положены льготы как их получить, расскажем на онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С». Сейчас вы можете купить курс со скидкой 78% за 3 500 рублей.