Высокие пошлины отбили у бизнеса желание обращаться в суд

С октября по начало декабря 2024 года количество обращений в арбитражные суды сократилось на 11% — с 451 292 до 399 829 дел. На такую динамику повлияло повышение госпошлин в сентябре.

Чтобы сэкономить, предприниматели стали реже обращаться в суд. Заметнее всего это проявилось в Москве. За четвертый квартал 2024 года арбитражные суды зарегистрировали 61 978 исков или на 16,8% меньше, чем в 2023 году. Об этом пишут «Ведомости».

На 12,1% сократилось число заявлений в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Ростовской областях. В суды Самарской области поступило на 11,7% меньше исков.

Однако в августе-сентябре 2024 года бизнес начал стремительно подавать заявления в суд, чтобы успеть до повышения пошлин. За это время арбитражные суды получили свыше 384 675 дел. Для сравнения в этот же период 2022 года предприниматели подали 324,5 тыс. заявлений, а в 2023 году — 328,2.