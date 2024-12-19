При реализации товаров населению НДС включается в цену

Об этом сообщает Минфин в письме от 12.11.2024 № 03-07-11/111018.

Но когда речь идет о розничной торговле и оказании услуг населению, то в таком случае НДС включается в цену (тариф). То есть НДС не начисляют сверх цены, потому что он уже вшит в нее.

Аналогичное разъяснение Минфин давал в письме от 02.09.2024 № 03-07-07/82927, отвечая на вопрос коммунальщиков-упрощенцев, которым в 2025 году надо платить НДС, а тариф уже утвержден и без собрания жильцов его не изменить. Минфин никаких проблем с коммунальным тарифом у УК на УСН не видит.

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