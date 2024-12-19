Прокуроры отказались проводить больше 100 тысяч проверок бизнеса

Генпрокуратура считает, что в чрезвычайных ситуациях виновата коррупция, а не мораторий на проведение проверок.

Генеральный прокурор Игорь Краснов рассказал о планах провести больше 36 тыс. проверок бизнеса в 2025 году, при этом прокуроры отклонили больше 101 тыс. заявок на проведение контрольных мероприятий.

«Наша самая главная задача — разделить бизнес и государственные органы, контрольные органы, чтобы не было между ними связки в виде коррупции», — сказал Краснов.

Сейчас прокуроры вместе с региональными властями и банками должны раз в две недели принимать бизнесменов и публично обсуждать проблемы, которые их волнуют.

Также он добавил, что сокращение числа проверок не повлияло на возникновение чрезвычайных ситуаций. В ходе расследований выяснилось, что в этом виноваты коррумпированные контрольные органы, которые не должны были выдавать бизнесу разрешения.

Мораторий на плановые неналоговые проверки бизнеса будет действовать до конца 2030 года.